Житель Ирландии выиграл в лотерею более €49,5 млн

Житель Ирландии стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере почти €49,6 млн. Об этом во вторник вечером в своем Twitter сообщила Национальная лотерея Ирландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Счастливый игрок EuroMillions выиграл сегодня удивительный джекпот в размере €49 564 586. Это шестой по величине суперприз, когда-либо выигранный в Ирландии", - говорится в заявлении Национальной лотереи.

Владелец счастливого билета, как отмечает ирландский телеканал RTE, сумел угадать выигрышные номера 14, 15, 24, 29, 42, а также два дополнительных - 02 и 04. На данный момент точно неизвестно, в каком именно районе Ирландии была совершена покупка.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года, изначально - в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. Согласно правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным, что предпочитает делать подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупного состояния.