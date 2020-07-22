Лондон предоставит спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем

Правительство Великобритании намерено предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем в новом законодательстве, которое оно готовится принять после опубликованного во вторник доклада комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства. Об этом сообщает в среду газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Правительство планирует, по ее данным, продвигать новое законодательство о противодействии шпионажу, чтобы сделать Британию "более сложным государством для действий противника". В частности, может быть введен официальный "реестр иностранных агентов" по образцу существующих в США и Австралии. Те, кто не соблюдает необходимые требования, могут быть заключены в тюрьму или депортированы.

Как говорится в докладе парламентского комитета, британское правительство признает, что нынешнее законодательство, направленное на борьбу со шпионажем, является "слишком слабым" и "полностью устаревшим". Итоги проведенных в 2017 году консультаций по вопросу о замене Закона о государственной тайне на новый Закон о шпионаже до сих пор не были представлены. Устаревшим и нуждающимся в обновлении назван также принятый в 1990 году Закон о неправомерном использовании компьютеров.

В качестве отдельной проблемы обозначено отсутствие в британском законодательстве ограничений на деятельность иностранных агентов. В комитете считают, что принятие британского аналога действующего в США с 1938 года Закона о регистрации иноагентов "было бы ценным подспорьем в борьбе против российского влияния в Соединенном Королевстве".

В докладе приводится мнение генерального директора британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), который посетовал на ограниченную эффективность нового правового механизма, позволяющего властям страны использовать ордера на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, UWO). По его словам, проживающие в королевстве "представители российской элиты" во многих случаях способны с успехом доказать в британских судах законное происхождение своего состояния.