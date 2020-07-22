Европарламент намерен добиться улучшения согласованного на саммите ЕС бюджетного плана
Европарламент (ЕП) не устраивает семилетний бюджетный план, который был согласован на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕП Давид Сассоли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Есть предложение на столе переговоров, но мы хотели бы улучшить его, прежде всего попытаться прояснить некоторые сокращения (расходов), которые мы сочли неоправданными. Мы не можем урезать расходы на научные исследования и молодежь", - сказал он.
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