Власти Британии выделили 350 млн фунтов на развитие "зеленой энергетики" в промышленности

Правительство Великобритании выделило 350 миллионов фунтов стерлингов (около 444 миллионов долларов) на проекты по сокращению вредных выбросов в тяжелой промышленности, строительной, транспортной и аэрокосмической отраслях. Об этом в среду объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Выделенные средства позволят правительству и предприятиям достичь цели по сокращению на 100% вредных выбросов к 2050 году.

Джонсон отметил, что Британия может стать лидером в зеленых инновациях, одновременно развивая экономику и создавая новые рабочие места. "Мы поддерживаем передовые исследования, чтобы сократить расходы и выбросы углекислого газа в наших великих британских отраслях, и даже проложить путь к первому в истории дальнемагистральному полету пассажиров с нулевыми выбросами", — приводятся слова премьер-министра в сообщении правительства.

В среду также состоится первое совещание в правительстве по сокращению выбросов углекислого газа в авиационной отрасли. Участники встречи обсудят возможность использования инновационных технологий и новых видов топлива с целью сокращения выбросов, а также внедрения самолетов, работающих на электроэнергии.

Как отметили в правительстве, Британия за последнее десятилетие сократила объем вредных выбросов больше, чем любая другая страна с развитой экономикой. В 2019 году объем выбросов был на 42% меньше, чем в 1990 году.