В Черногории впервые с июня зарегистрированы смерти из-за коронавируса

Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Черногории впервые с июня увеличилось на два, достигнув 28. Об этом в среду в эфире канала RTCG сообщил помощник директора Клинического центра в Подгорице Неманя Радоевич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, один пациент умер в Клиническом центре в Подгорице, а другой - в отделении интенсивной терапии больницы города Бар. При этом Радоевич отметил, что были госпитализированы 24 человека, из которых 16 находятся в клинике инфекционных заболеваний. Состояние их здоровья оценивается как стабильное.

"У них стабильное здоровье. К сожалению, один пациент умер рано утром в Клиническом центре в Подгорице", - пояснил Радоевич. В свою очередь, директор больницы общего профиля в городе Бар Драгослав Томанович указал, что у всех лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией болезнь протекает в средней форме тяжести. "У всех госпитализированных наблюдается умеренная степень тяжести заболевания, что означает, что у них двусторонняя пневмония. К сожалению, один пациент умер в отделении интенсивной терапии, он находился на ИВЛ и имел очень тяжелую клиническую картину", - рассказал Томанович.

В ночь на среду правительство Черногории объявило об эпидемии нового коронавируса на территории всей страны из-за увеличения числа пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В связи с этим со среды черногорские власти приняли специальные меры, направленные на сдерживание распространения нового коронавируса. В частности, для граждан, включая детей старше 7 лет, вводится обязательное ношение масок на открытом воздухе и в помещениях, за исключением пляжей и национальных парков.

Кроме того, на открытом пространстве разрешается собираться в группы не более 40 человек, в закрытых помещениях - не более 20 человек с обязательным соблюдением дистанции не менее двух метров. До 6 августа продлевается запрет на работу дискотек и ночных клубов, а также организацию дней рождения, свадеб и других торжественных мероприятий. До 30 июля не разрешается проведение развлекательных и музыкальных программ в заведениях общественного питания, включая пляжные бары.

Согласно данным Института общественного здоровья Черногории, по состоянию на вторник, в стране зарегистрировано 1 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Тестирование на наличие коронавируса за минувшие сутки прошли 612 человек, у 98 из них анализ дал положительный результат.