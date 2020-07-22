ВОЗ связала рост заболеваемости коронавирусом в Европе со смягчением мер дистанцирования

Увеличение в последние недели случаев заражения коронавирусом в ряде стран региона Европы вызвано смягчением мер, касающихся соблюдения физической дистанции между людьми. Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер, передает Trend.

"Случаи [коронавируса] вновь растут в некоторых государствах региона вследствие сдвигов в мерах физического дистанцирования", - отметила она, отвечая на вопрос ТАСС о причинах резкого увеличения заболеваемости в ряде стран.

"Там, где появляются новые очаги, их необходимо брать под контроль путем быстрых и целенаправленных действий", - подчеркнула Тайлер, добавив, что "борьба с пандемией - это марафон, а не спринт, и ситуация продолжит эволюционировать в предстоящие месяцы". По ее словам, "риск повторного появления и активизации болезни" сохраняется, и это потребует "строгого применения мер в сфере общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них".