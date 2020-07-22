Лондон тревожат данные о кибератаках Китая на компании, создающие вакцины от COVID-19

МИД Великобритании обеспокоен представленной во вторник властями США информацией о причастности двух хакеров из Китая к кибератакам против компаний, разрабатывающих вакцины от нового коронавируса.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы ведомства Доминика Рааба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я глубоко обеспокоен представленными вчера свидетельствами того, что Китай осуществляет вредоносные кибератаки против коммерческих, медицинских и научных организаций, включая те, которые участвуют в борьбе с пандемией, - отметил министр. - Мы четко заявляем правительствам, готовым поощрять подобную деятельность, что вместе с нашими союзниками продолжим призывать к ответственности виновных и противостоять подобным вредоносным операциям по всему миру".