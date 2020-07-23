Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в августе оказался лучше прогноза

Индекс доверия потребителей к экономике Германии в августе поднялся до минус 0,3 пункта с пересмотренного уровня июля в минус 9,4 пункта. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает исследовательская компания Gfk.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до минус 5 пунктов. Показатель июля был пересмотрен до минус 9,4 пункта с минус 9,6 пункта.

"Ясно, что потребители намерены совершать крупные покупки раньше, чем планировалось, что поможет росту расходов в этом году. Но будет ли это иметь продолжительный эффект — спорный вопрос. Ритейлеры и производители должны быть готовы к тому, что склонность к покупке может снизиться вновь, когда стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вступит в силу в январе 2021 года", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в июле вырос до 10,6 пункта с 8,5 пункта в июне. В последний раз показатель находился вблизи такого уровня в декабре 2018 года, когда он составлял 10,8 пункта.

Индекс ожидания роста заработных плат в июле вырос до 18,6 пункта с 6,6 пункта месяцем ранее. "Готовность потребителей покупать" поднялась до 42,5 пункта с 19,4 пункта в июне.

В сообщении отмечается, что данные для анализа были собраны в период 1-13 июля 2020 года.