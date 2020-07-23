Более 2 тысяч митингующих в Испании выступили против плана Airbus по сокращению работников

Европа 23 июля 2020 16:35 (UTC+04:00)
Более 2 тысяч митингующих в Испании выступили против плана Airbus по сокращению работников

Более 2 тысяч человек присоединились в четверг к акции протеста в Испании против плана по реструктуризации европейской авиастроительной корпорации Airbus, что может привести к потере сотен рабочих мест. Об этом сообщило агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, акция состоялась в городе Хетафе (автономное сообщество Мадрид). Участники протеста требовали, чтобы правительство Испании начало переговоры с представителями Airbus с целью гарантировать сохранение рабочих мест. Профсоюзы уже объявили, что планируют провести в сентябре новые акции.

Ранее компания объявила, что намерена сократить 15 тыс. рабочих мест к концу лета 2021 года из-за сложностей, вызванных распространением коронавируса. Как уточнили в Airbus, сокращение затронет примерно 5 тыс. рабочих мест во Франции, 5,1 тыс. - в Германии, 900 - в Испании, 1,7 тыс. - в Великобритании и 1,3 тыс. - в других странах. В компании указали, что воздушные перевозки не вернутся к докризисным показателям до 2023 года или даже до 2025 года, в связи с чем Airbus и приходится идти на такие меры.

1 июля премьер Испании Педро Санчес заверил, что его правительство находится в контакте с Airbus, чтобы попытаться сохранить рабочие места в стране.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Севиндж Агасиева представила патриотический проект &quot;Марш Возрождения &quot; (ВИДЕО)
Севиндж Агасиева представила патриотический проект "Марш Возрождения " (ВИДЕО)
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
&quot;Ливерпуль&quot; обыграл &quot;Челси&quot; и получил кубок за победу в Английской премьер-лиге
"Ливерпуль" обыграл "Челси" и получил кубок за победу в Английской премьер-лиге
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане число вылеченных от коронавируса достигло почти 21 тысячи человек Общество 16:50
В Ираке вновь заработали аэропорты Арабские страны 16:47
Израильские ученые проведут в Индии испытания новой технологии диагностики коронавируса Израиль 16:43
Депутаты Сейма Латвии осудили провокации Армении Нагорно-карабахский конфликт 16:40
Более 2 тысяч митингующих в Испании выступили против плана Airbus по сокращению работников Европа 16:35
В отношении производителей алюминиевой ленты Азербайджана примут антидемпинговые меры Бизнес 16:34
На полимерном заводе Туркменистана произведено продукции на сумму более 3 млн манатов Бизнес 16:17
В ЕС заявили, что Лондон не показал готовность достичь соглашения с Брюсселем Европа 16:14
Экспорт свежей хурмы из Азербайджана превысил $25 млн Бизнес 16:08
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Армения должна знать, что любая ее провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху Политика 16:05
ПРООН в Туркменистане объявляет тендер на закупку оборудования для энергоаудита Тендеры 15:59
Страховые премии СК A-Qroup в I полугодии выросли на 30% Экономика 15:59
Грузоперевозчики Китая не будут ездить по Казахстану Казахстан 15:50
ТКНПЗ Туркменистана продлевает тендер на капитальный ремонт Тендеры 15:47
Дикие животные, содержавшиеся в центре семейного отдыха в Агстафе, будут отпущены на волю (ФОТО) Общество 15:45
В селах Грузии расширяется доступ к высококачественному интернету Грузия 15:44
Профицит госбюджета Азербайджана превысил 250 млн манатов Финансы 15:41
МИД Ирана: Недавние пожары в стране не произошли из-за кибератак Политика 15:38
В больницах Азербайджана для коронавирусных пациентов врачами работают около 250 резидентов АМУ Общество 15:37
Спрос азербайджанских банков на инвалюту увеличился Финансы 15:34
ANAMA обезвредила снаряд, выпущенный ВС Армении по Товузскому району (ФОТО) Происшествия 15:32
Армения сообщила о гибели своего военнослужащего Армения 15:28
Граждане пишут Президенту: Мы всегда верим в Вас и поддерживаем Вашу политику Политика 15:22
Шотландия потеряла $5 млрд в результате выхода Великобритании из ЕС Европа 15:10
«Мы строим комплексы, в которых сами мечтаем жить» (ФОТО) Экономика 15:10
Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой: В 25 странах проведено 56 акций Политика 15:00
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию в минувшем году Энергетика 14:52
В Казахстане заявили, что недооценили масштабы распространения коронавируса Казахстан 14:47
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Эрзурум Транспорт 14:46
Кыргызстан сократил импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 14:41
Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано - Лейла Абдуллаева Нагорно-карабахский конфликт 14:36
Китай продолжал импортировать турецкую сталь в период пандемии Бизнес 14:34
В Баку завтра воздух прогреется до 34 градусов тепла Общество 14:34
Афганистан стал активным участником биржи Туркменистана в июне Туркменистан 14:30
Власти Армении способны вовлечь в свои грязные дела армянские террористические организации — МИД Азербайджана Политика 14:28
AzerGold привлекает услуги по взрывным работам в Дашкесанском районе Азербайджана Тендеры 14:24
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с провокациями армян за рубежом Политика 14:24
В Туркменистане внедряют водосберегательные технологии Бизнес 14:20
МИД: Против армии Азербайджана применено оружие производства Сербии Политика 14:10
Севиндж Агасиева представила патриотический проект "Марш Возрождения " (ВИДЕО) Культура 14:08
В Иране заявили о возобновлении регулярного еженедельного авиасообщения с Китаем Экономика 14:02
В Азербайджане из-за пандемии сократились все виды пассажироперевозок Транспорт 14:01
Access Bank увеличил активы Финансы 13:53
Расходы госбюджета Азербайджана выросли Финансы 13:47
В Азербайджане построят завод по выпуску высокотехнологичных павильонов для автобусных остановок Экономика 13:37
В Азербайджане снизилась потребность в мясных продуктах Экономика 13:37
Халаф Халафов: Полиция США будет детально расследовать акт вандализма против азербайджанцев Политика 13:31
Иран за первое полугодие сократил импорт турецкой химпродукции Бизнес 13:22
Доходы в госбюджет Азербайджана по линии ГТК сократились Финансы 13:12
Выездная "Служба ASAN" оказала услуги сыну погибшего азербайджанского военнослужащего Общество 13:06
Центробанк Узбекистана оставил основную ставку без изменений — 15% Узбекистан 13:05
При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО) Политика 13:03
«Туркменнебит» Туркменистана перевыполнил полугодовой план по добычи нефти Энергетика 12:52
Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО) Политика 12:34
Еврейская община Болгарии распространила заявление в связи с последней провокацией Армении Политика 12:30
США активно импортирует турецкую сталь Бизнес 12:22
В России за сутки коронавирусом заразились 5 848 человек Россия 12:22
Казахстан увеличивает импорт химпродуктов из Турции Бизнес 12:22
За последние сутки в Грузии выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 12:18
Минфин Азербайджана о доходах госбюджета в первом полугодии 2020 года Финансы 12:18
ТВЭЛ поставляет ядерное топливо для АЭС "Бушер" в Иране под контролем МАГАТЭ Ядерная программа 12:18
SOFAZ за первое полугодие текущего года перевел в госбюджет более 5 млрд манатов Финансы 12:13
Состоялось заседание подкомиссии по экономике в рамках трехстороннего формата сотрудничества «Узбекистан-США-Афганистан» Узбекистан 12:10
В Узбекистане крупные подрядчики резко нарастили объем стройработ Узбекистан 12:04
Российская компания содействует возведению селезащитных сооружений в Туркменистане Бизнес 11:54
В Товузе оценивается ущерб, причиненный в результате обстрела ВС Армении (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:53
Туркменистан и Бахрейн могут расширить сотрудничество между предпринимателями Бизнес 11:44
План выхода Азербайджана из экономического кризиса опирается на увеличение реальных доходов населения Бизнес 11:39
В Армении за сутки зарегистрировано 469 новых случая заражения коронавирусом Армения 11:38
Госкомитет Азербайджана обратился с призывом к гражданам в связи с военными провокациями Армении Общество 11:28
Доля Туркменистана в общем экспорте Азербайджана увеличилось Бизнес 11:27
Азербайджанская нефть дешевеет Финансы 11:21
Драгоценные металлы в Азербайджане подорожали Финансы 11:21
Чистая прибыль Hyundai Motor за II квартал упала в 2,6 раза Другие страны 11:19
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в августе оказался лучше прогноза Европа 11:06
Туркменистан и ОАЭ намерены укреплять сотрудничество в энергетической сфере Энергетика 10:47
Турецкая BOTAŞ обнародовала объемы отгрузки нефти с терминала Джейхан Энергетика 10:39
Стало известно, насколько Узбекистан снизил экспорт овощей и фруктов Узбекистан 10:38
В результате ливней в Шеки обесточены 4 села Происшествия 10:38
Манат вырос по отношению к турецкой лире Финансы 10:36
Китай сокращает импорт цемента из Турции Бизнес 10:27
Турция сократила экспорт ковров в Азербайджан Бизнес 10:26
Отмечен большой спрос граждан Узбекистана на покупку недвижимости в Турции Бизнес 10:25
С начала года Грузия сократила объём импорта цемента из Турции Бизнес 10:23
Турция за первые шесть месяцев в разы увеличила грузоперевозки в Кувейт Бизнес 10:20
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Адана Транспорт 10:16
В период глобальной пандемии Казахстан увеличил импорт электротоваров из Турции Бизнес 10:15
Миссия ВОЗ находится в Азербайджане для оценки ситуации в связи с COVID-19 (ФОТО) Общество 10:11
Google ужесточит системные требования к смартфонам на Android США 10:09
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и верховного представителя ЕС Политика 10:07
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 09:55
Госкомстат Азербайджана о капиталовложениях в первом полугодии Финансы 09:50
В иранской нефтедобывающей компании "Южный Загрос" произведен ремонт оборудования Энергетика 09:47
Экспорт сельхозпродукции Ирана увеличился на 30% Экономика 09:44
В Атланте проведена акция протеста против военных провокаций Армении Политика 09:40
Цены на нефть коррекционно растут после снижения на статистике из США Энергетика 09:32
Рейс Актобе-Нур-Султан отложили из-за повреждения самолета телескопическим трапом Казахстан 09:30
Нацбанк Грузии продолжает продавать резервы Грузия 09:26
SOCAR: Модернизация Бакинского НПЗ завершена почти на 50% Энергетика 09:24
В Азербайджане более 16 тыс учащихся сдадут выпускной экзамен Общество 09:21
Все новости