Большинство евродепутатов выразило недовольство согласованным на саммите ЕС планом бюджета

Большинство депутатов Европарламента (ЕП) выразило недовольство многолетним бюджетным планом, который был согласован главами государств и правительств Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении ЕП, экстренная пленарная сессия которого проходит в четверг в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе дебатов с председателями Евросовета и Еврокомиссии сделка по фонду восстановления была квалифицирована многими депутатами Европарламента как историческая, поскольку впервые государства-члены согласились выпустить совместные долговые обязательства на сумму €750 млрд. Однако большинство из них выразили недовольство сокращениями (расходов) в многолетнем бюджете", - отмечается в нем.

"Мы не готовы "проглотить пилюлю" многолетнего бюджетного плана", - сказал Манфред Вебер, председатель главной партии ЕП - Европейской народной партии.