Еврокомиссия требует от США немедленно отменить пошлины на экспорт из ЕС

Еврокомиссия требует от США немедленно отменить пошлины на экспорт из стран Евросоюза после того, как корпорация Airbus полностью выполнила требования Всемирной торговой организации (ВТО) по части сокращения госинвестиций, изменив условия договора с властями Франции и Испании по проекту новой серии пассажирских самолетов A350. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это означает, что ЕС и соответствующие государства-члены - Франция, Испания и Германия, также известные как "государства-члены Airbus", - полностью соблюдают решения ВТО по делу Airbus. Это лишает США каких-либо оснований для сохранения своих контрмер в отношении экспорта из ЕС и дает веские основания для быстрого урегулирования затянувшегося спора", - отмечается в нем.

"Неоправданные тарифы на европейскую продукцию неприемлемы, и, исходя из соблюдения требований в деле Airbus, мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты немедленно отменили эти неоправданные тарифы", - цитирует ЕК еврокомиссара по торговле Фила Хогана.

В Еврокомиссии также отметили, что ЕС готов прибегнуть к санкциям, если США откажутся от урегулирования по пошлинам.