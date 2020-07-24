Финляндия закупит у Израиля симуляторы боевых действий для подготовки пехоты

Министерство обороны Финляндии объявило о закупке симуляторов ведения боевых действий для подготовки пехоты MAGNET-Lite, разработки израильской компании "Багира", сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Сумма сделки – 43 миллиона долларов.

Симуляторы MAGNET-Lite имитируют вспышку и звук выстрела, осечки и сбои в работе огнестрельного оружия, а также позволяют отслеживать точность стрельбы.

Использование симуляторов вместо холостых патронов позволяет облегчить проведение учений пехотных подразделений, в том числе – в населенной местности.

Среди прочего, симуляторы находятся на вооружении ЦАХАЛа, армий Великобритании, Чехии, Таиланда, Нидерландов, Швейцарии. Компания разрабатывает симуляторы для огнестрельного оружия, противотанковых, артиллерийских и воздушных систем.

Это вторая крупная оборонная закупка Финляндии в Израиле. В 2018 году у Израильской авиационной промышленности были закуплены противокорабельные ракеты "Габриэль-5" за 190 миллионов долларов.