Джонсон признал допущенные в начале эпидемии коронавируса ошибки
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью «Би-би-си» признался, что его правительство допускало ошибки в начале эпидемии коронавируса в Соединенном Королевстве, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Например, правительство в первое время не осознавало масштабы проблемы. «Мы, вероятно, не видели в начале масштабы и то, что вирус передается от человека к человеку в бессимптомной форме», — сказал премьер.
При этом Джонсон отметил необходимость извлечь уроки из приобретенного опыта.
«Будет время понять, что именно мы могли бы сделать по-другому», — резюмировал он.
Согласно последним сведениям, в Британии зафиксировано почти 300 тыс. заразившихся и 45,5 тыс. смертей от инфекции.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Есть большая потребность в орошении посевных площадей на основе современных технологий
В правящей партии Азербайджана прошла видеоконференция на тему "Июльские бои: Уроки героизма и патриотизма" (ФОТО)
Али Ахмедов: Азербайджанский народ шаг за шагом продвигается к победе, и под руководством Президента Ильхама Алиева мы ее достигнем
Мехрибан Алиева: Я призываю организации Freedom House, Amnesty International и Human Rights Watch, которые декларируют защиту прав человека своей миссией, дать справедливую оценку произошедшим событиям (ФОТО)
Состоялась видеоконференция, в которой приняли участие азербайджанские диаспорские организации в России
Соглашение ОПЕК+ позволяет регулировать ежедневное производство нефти в течение двух лет - Минэнерго Азербайджана
В период пандемии Silk Way Group осуществила более 100 чартерных рейсов по доставке медицинских грузов
Группа общественно-политических, научных и культурных деятелей Азербайджана обратилась к гендиректору российского "Первого канала"
Завотделом Администрации Президента Адалят Велиев встретился с лидером Партии Демократического просвещения Азербайджана
Факт эксплуатации природных ресурсов Азербайджана на оккупированных Арменией территориях должен находиться в центре внимания мировой общественности
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу и международным организациям