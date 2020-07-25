Джонсон признал допущенные в начале эпидемии коронавируса ошибки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью «Би-би-си» признался, что его правительство допускало ошибки в начале эпидемии коронавируса в Соединенном Королевстве, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Например, правительство в первое время не осознавало масштабы проблемы. «Мы, вероятно, не видели в начале масштабы и то, что вирус передается от человека к человеку в бессимптомной форме», — сказал премьер.

При этом Джонсон отметил необходимость извлечь уроки из приобретенного опыта.

«Будет время понять, что именно мы могли бы сделать по-другому», — резюмировал он.

Согласно последним сведениям, в Британии зафиксировано почти 300 тыс. заразившихся и 45,5 тыс. смертей от инфекции.