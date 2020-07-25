Австрия с 27 июля потребует отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде из 32 стран

Австрия с 27 июля ужесточает правила въезда для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции. Приезжим из 32 государств и отдельных регионов понадобится предъявить отрицательный ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) на коронавирус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в постановление Минздрава Австрии.

Граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из стран с высокой угрозой заражения коронавирусом должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сдать его после въезда в течение 48 часов (до этого момента приезжим этой категории граждан надо оставаться в карантине, документально подтвердив наличие места жительства в Австрии). В список 32 стран с нестабильной обстановкой по коронавирусу вошли: Албания, Бангладеш, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Граждане третьих стран не смогут напрямую въехать из 32 государств "красного списка", но если они прибывают из стран Шенгенской зоны с благоприятной обстановкой, тогда им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее 72 часов до въезда. После въезда граждане третьих стран должны находиться в карантине в течение 10 дней. Для этого они должны предоставить документальное свидетельство наличия места жительства в Австрии.

Граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии могут беспрепятственно въезжать из 31 страны с благоприятной обстановкой. В список этих стран вошли: Андорра, Бельгия, Венгрия, Ватикан, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония.

Исключение из запрета на въезд для граждан третьих стран сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих, сотрудников дипломатических представительств и международных организаций. Если они прибывают в Австрию не через страны с безопасной эпидемиологической, то въезд им разрешен только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и последующем пребывании в домашнем карантине в течение 10 дней. Его можно покинуть при повторной сдаче отрицательного анализа на вирус. Въезд разрешен и для экспатов со справкой об отсутствии заражения.

Ограничения не касаются государственных визитов или приезда супругов. Транзит через Австрию без остановок разрешен без ограничений.

Эпидемиологическая обстановка

В июле в Австрии число новых случаев заражения коронавирусом впервые с мая стало превышать в некоторые дни отметку 100 человек в сутки. До этого ежесуточный прирост новых случаев заражения держался в пределах 30-40 человек в течение двух месяцев. Глава Минздрава Рудольф Аншобер заявил об обеспокоенности из-за роста количества инфицированных. С 24 июля власти повторно ввели обязательное ношение защитных масок в супермаркетах, банках и на почте. Ранее всеобщее правило носить маски в закрытых помещениях отменялось 15 июня за исключением общественного транспорта и аптек.

В июне Австрия объявила об открытии границы для 32 европейских стран, однако в июле усилила пограничный контроль с Венгрией и Словенией для приезжих из шести стран Балканского региона. Власти Австрии на основе оценки эпидемиологической обстановки также запретили регулярные пассажирские рейсы из 18 стран. Это постановление продлевается каждые две недели и пока действует до 31 июля.

По данным Минздрава на 24 июля, в Австрии из 20 214 заболевших выздоровели 18 042, 711 умерли. В стране остается 1 461 активный больной.