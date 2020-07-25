Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Германии

Небольшой самолет врезался в жилое здание в городе Везель (германская федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), в результате по меньшей мере три человека погибли, один ребенок пострадал.

Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, после столкновения крыша здания загорелась. Не уточняется, были ли погибшие жителями дома или они находились на борту самолета.