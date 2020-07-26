Великобритания заново введет двухнедельный карантин для прибывающих из Испании

Власти Великобритании в ближайшее время обяжут всех граждан, прибывающих в страну из Испании, провести две недели на обязательном карантине из-за угрозы завоза на территорию Соединенного Королевства коронавирусной инфекции.

Об этом написал в субботу в Twitter политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эти меры вступят в силу уже с 00:00 воскресенья, а причина такого шага заключается во все более частых случаях инфицирования коронавирусом в Испании. Уровень заражения в пиренейском королевстве заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры. По данным Минздрава Испании, в стране зафиксировано 224 локальные вспышки.