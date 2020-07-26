Число жертв COVID-19 в Испании может быть на 16,5 тыс. больше официальных данных

Число умерших из-за нового коронавируса в Испании с начала распространения инфекции в стране может составлять 44 868, то есть на 16 436 больше официальных данных министерства здравоохранения. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, с 13 февраля, когда был зафиксирован первый летальный исход из-за коронавируса, в Испании умерли 28 432 пациента. Общее число инфицированных, по данным Минздрава, составляет 272 421. Пока в официальной статистике значатся только жертвы пандемии, которым был сделан тест на коронавирус, показавший положительный результат. В свою очередь, El Pais прибавила к данной цифре умерших "с подозрением на COVID-19".

Издание уточняет, что подведомственный Минздраву Институт здоровья Карлоса III на ежедневной основе ведет мониторинг смертности в стране с использованием данных, предоставленных загсами. Институт учитывает средние показатели смертности за последние 10 лет и сравнивает их с текущей ситуацией. Результаты за период с 14 марта, когда в Испании был введен режим повышенной готовности, по 22 мая указывают на 44 118 умерших больше, чем в среднем в предыдущие годы.

В свою очередь, по данным Национального института статистики королевства, с 1 января по 24 мая 2020 года в Испании умерли на 44 395 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.