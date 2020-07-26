Эрдоган: Разведслужбы одними из первых принимают на себя удар противников Анкары

Европа 26 июля 2020 18:43 (UTC+04:00)
Эрдоган: Разведслужбы одними из первых принимают на себя удар противников Анкары

Разведслужбы одними из первых принимают на себя удар противников Анкары, недовольных исторической борьбой Турции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье на открытии нового здания регионального управления Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в стамбульском районе Маслак.

Эрдоган напомнил, что в январе текущего года в Анкаре была открыта штаб-квартира MİT, получившая название KALE (Крепость).

По словам главы государства, в эпоху, когда информация и ее использование превратились в самый эффективный вид оружия, значимость разведслужб многократно возросла.

Президент Эрдоган подчеркнул значимость эффективной борьбы со шпионажем, выявлением и устранением угрозы терроризма, предотвращением работы иностранных спецслужб в Турции.

Страна, не обладающая сильной службой разведки, обречена на уничтожение, подчеркнул турецкий лидер.

«Разведслужбы были и будут «ключевым оружием» на пути превращения Турции в мощное и сильное государство», - продолжил глава государства.

Он отметил, что каждая инициатива, каждый шаг Турции привлекают внимание всего мирового сообщества.

Разведслужбы Турции в тесной связке с другими структурами безопасности страны минимизировали поле для действий преступных организаций. Управление MİT по Стамбулу находится в авангарде борьбы с терроризмом и шпионажем, сбора стратегически важной информации, констатировал президент, отметив, что технологии, находящиеся на вооружении спецслужб, должны разрабатываться в самой Турции.

Эрдоган сообщил, что расшифровка данных, отслеживание сигналов, кибер и спутниковое слежение, проводятся Национальной разведывательной организацией (MİT) Турции в мировых масштабах.

Президент Турции сообщил о реформировании системы разведслужб с целью более эффективной и скоординированной борьбы с угрозами нацбезопасности.

При этом все больше стран, обращаются к Турции с просьбой в содействии в спасении своих граждан из рук преступных организаций.

Глава государства отметил далее, что достижения в зонах конфликтов укрепляют позиции Анкары за столом переговоров, обеспечивая более успешную защиту национальных интересов.

Президент Турции также указал на негативную реакцию определенных кругов за рубежом на смену статуса Айя-Софьи с музея на мечеть. «И сегодня находятся те, кто на протяжении веков, начиная с 1453 года, все еще не могут принять факт завоевания Стамбула» , - указал президент.

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