Полиция ФРГ не нашла политических мотивов в действиях виновника ДТП в Берлине

Мужчина, сбивший утром в воскресенье в Берлине нескольких человек, на момент ДТП был нетрезв; политических мотивов не выявлено. Об этом сообщила полиция германской столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тест на алкоголь показал 0,7 промилле", - говорится в сообщении. 24-летний водитель был задержан на месте инцидента, теперь его подозревают в попытке убийства. "До сих пор не было выявлено возможных политических или религиозных мотивов", - отметили стражи порядка.

По версии следствия, водитель не справился с управление и заехал на тротуар. Пострадали, по уточненным данным, шесть человек. ДТП произошло в районе Шарлоттенбург недалеко от станции "Цоологишер гартен".

Согласно распространенным в интернете фото, у автомобиля, в котором находился виновник инцидента, эстонские номера.