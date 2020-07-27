Елисейский дворец утвердил состав госсекретарей в правительстве

Европа 27 июля 2020 00:56 (UTC+04:00)
Елисейский дворец утвердил состав госсекретарей в правительстве

Полный состав госсекретарей при правительстве Франции был утвержден президентом страны Эмманюэлем Макроном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению Елисейского дворца, обновление состава коснулось пяти министерств, в том числе МИД и Министерства экономики и финансов Франции.

Новым государственным секретарем по делам Европы при министре по делам Европы и иностранных дел Франции назначен Клеман Бон. На этом посту он сменил Амели де Моншален, которая в новом правительстве занимает должность министра по вопросам трансформации и государственной службы. С 2017 года Бон был советником Макрона по европейским делам и сотрудничеству в рамках Группы двадцати (G20).

Кроме него в правительство вошли пять новых участников. При министре народного образования, по делам молодежи и спорта появились госсекретарь по вопросам поддержки молодежи Сара Эль Эйри (жен.) и госсекретарь по программам в сфере образования Натали Элима (жен.). При министре территориального планирования и по связям с территориальными образованиями - госсекретарь по развитию сельских районов Жоэль Жиро. При министре экологического перехода - госсекретарь по вопросам биоразнообразия Беранжер Абба (жен.), а при министре экономики и финансов - госсекретарь по социальной, солидарной и ответственной экономической политике Оливия Грегуар (жен.).

Госсекретарь Жан-Батист Лемуан, курирующий во французском правительстве туристическую отрасль, сохранил свой пост при МИД страны. Кроме него на своих местах остались и госсекретарь по делам лиц с ограниченными возможностями Софи Клюзель, госсекретарь по вопросам пенсионной системы Лоран Петрашевский, госсекретарь по защите детей и семей Адриан Таке, а также Седрик О, чья должность теперь звучит как "госсекретарь по цифровому переходу и цифровым коммуникациям". Таким образом состав нового правительства был окончательно сформирован и насчитывает 43 функционеров.

В то же время три члена старого правительства не вошли в новый состав. Это государственный секретарь при министре экологического перехода Брюн Пуарсон, госсекретарь при министре социальных дел и здравоохранения Кристель Любуа и бывший официальный представитель правительства Сибет Ндиай, которая также занимала пост госсекретаря при премьер-министре.

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