В Испании разбился вертолет

Вертолет разбился в понедельник в испанском автономном сообществе Андалусия. Об этом сообщило агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в результате случившегося погибли два человека, находившиеся на борту. Вертолет упал на поле в районе муниципалитета Педрера примерно в 08:00 по местному времени.

К месту инцидента прибыли пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося пока не уточняются.