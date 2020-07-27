В Испании разбился вертолет

Европа 27 июля 2020 12:01 (UTC+04:00)
В Испании разбился вертолет

Вертолет разбился в понедельник в испанском автономном сообществе Андалусия. Об этом сообщило агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в результате случившегося погибли два человека, находившиеся на борту. Вертолет упал на поле в районе муниципалитета Педрера примерно в 08:00 по местному времени.

К месту инцидента прибыли пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося пока не уточняются.

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