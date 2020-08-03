В Генуе открыли новый автомост на месте рухнувшего в 2018 году виадука Моранди

Церемония открытия нового виадука Сан-Джорджо, построенного на месте обрушившегося 14 августа 2018 года моста Моранди, прошла в понедельник в Генуе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В мероприятиях участвовали президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр страны Джузеппе Конте, мэр Генуи Марко Буччи, губернатор Лигурии Джованни Тоти, архитектор Ренцо Пьяно, курировавший возведение нового виадука, а также многие другие политические и общественные деятели.

Церемония открытия началась с исполнения национального гимна, затем были зачитаны имена 43 погибших в результате обрушения моста, после чего была объявлена минута молчания.

Как заявил Конте, построенный мост - это "замечательная работа, восхитительное творение итальянского гения, плод слаженного сотрудничества центральных и местных органов власти, бизнеса и рабочих". После выступления премьера и представителей местных властей над мостом пролетели самолеты группы высшего пилотажа "Фречче триколори", раскрасившие небо в цвета итальянского флага - зеленый, белый и красный.

Первым по новому мосту проехал Маттарелла. Перед церемонией открытия он встретился с родственниками погибших, от участия в официальных мероприятиях они отказались. Ожидается, что для движения транспорта мост откроется в среду, 5 августа, однако власти не исключают, что это может произойти и раньше - вечером во вторник.

31 июля в генуэзском театре "Карло Феличе" прошел концерт, во время которого впервые прозвучала композиция Tante pietre a ricordare ("Так много камней, которые нужно помнить"). Ее в память о жертвах крушения моста Моранди сочинил недавно ушедший из жизни композитор Эннио Морриконе.

Трагедия в Генуе

14 августа 2018 года в Генуе обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент обрушения виадука на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате трагедии погибли 43 человека, несколько сотен человек лишились жилья, разрушенного падавшими конструкциями.

Демонтаж автомобильного моста начался в декабре 2018 года. Темпы разбора немного отставали от запланированных, в том числе из-за задержек хода следствия и проведения технических экспертиз. В конце июня 2019 года саперы провели подрыв последних опор. Сроки окончания строительных работ несколько раз переносились, в том числе из-за плохих погодных условий и распространения коронавируса нового типа. Тем не менее сооружение виадука из 19 пролетов протяженностью 1 067 м, закрепленных на 18 опорах, было осуществлено в рекордные сроки.

Следствие по факту обрушения и гибели людей до сих пор продолжается. В нем фигурируют более 70 человек и две компании, включая Autostrade per l'Italia (Aspi). 15 июля правительство Италии решило, что компания семьи итальянских промышленников Бенеттон, владельцев одноименной марки одежды, выйдет из Autostrade per l'Italia, которая будет контролироваться государственным фондом. Достигнутая договоренность о выходе семьи Бенеттон стала альтернативой отзыву лицензии у Aspi, что грозило выплатой огромных неустоек со стороны государства (от €7 млрд до €20 млрд).

Согласно последним выводам международных специалистов, которые были приглашены для проведения экспертизы, важнейшие элементы конструкции, такие как поддерживающие тросы, были в значительной степени изношены. Точная причина обрушения пока официально не установлена.