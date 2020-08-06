Кипр уничтожил запасы аммиачной селитры, изъятые пять лет назад

Власти Республики Кипр уничтожили запасы аммиачной селитры, которые были изъяты на острове в 2015 году в ходе спецоперации по предотвращению предполагаемого теракта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, проинформировал в телеэфире официальный представитель кипрской полиции Христос Андреу.

"8,3 тонн нитрата аммония были обнаружены пять лет назад в подвале одного из домов города Ларнаки", - сказал он. По словам Андреу, вся эта селитра впоследствии была уничтожена на специальном полигоне возле деревни Марки в административно-территориальном округе Никосия.

Согласно одной из версий, объектом возможного теракта могло стать посольство Израиля в кипрской столице Никосии. Виновным в происшествии с обнаружением селитры был признан связанный с шиитской партией "Хезболлах" ливанец с канадским подданством Хусейн Басам Абдалла, который был осужден на шесть лет заключения за "за участие в деятельности криминальной и террористической организации, нелегальное хранение взрывчатых веществ и за отмывание денег". Кипрские власти не стали держать его в тюрьме до конца срока и в итоге депортировали.

Именно нитрат аммония стал веществом, которое взорвалось накануне на складе в порту Бейрута. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.