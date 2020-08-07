Президент Чехии примет госсекретаря США 12 августа

Президент Чехии Милош Земан в среду, 12 августа, примет государственного секретаря США Майкла Помпео, который посетит республику. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент республики Милош Земан примет в среду, 12 августа, в 15:10 [по центральноевропейскому времени] (16:10 мск) госсекретаря США Майкла Помпео. Во встрече, которая пройдет в Пражском граде, примет участие чешский премьер Андрей Бабиш", - отметил пресс-секретарь.

С визита в Чехию Помпео начнет европейское турне, в ходе которого посетит также Австрию, Словению и Польшу. Госсекретарь прибудет в Прагу во вторник, 11 августа. В этот день его ожидают переговоры с чешским министром иностранных дел Томашом Петржичеком.

Глава чешского МИД заявил ранее в четверг, что главными темами на переговорах с Помпео будут вопросы безопасности и развития торгово-экономического сотрудничества. Местные СМИ не исключают возможность, что госсекретарь США будет лоббировать интересы компании Westinghouse перед предстоящим тендером на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (юго-восток Чехии).