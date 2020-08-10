Наблюдатели СНГ заявили, что выборы в Беларуси соответствовали законодательству страны
Президентские выборы в Беларуси прошли организованно и в соответствии с законодательством. Об этом заявил в понедельник председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, входящий в наблюдательную миссию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Беларуси", - сказал он.
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