Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси с 80,23%
Президент Беларуси Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов избирателей. Такие предварительные данные обнародовала в понедельник глава ЦИК страны Лидия Ермошина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Центризбирком Беларуси считает, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных, заявила Ермошина. "Не думаю, что результаты существенным образом изменятся", - сказала она.
Явка на выборах президента Беларуси составила 84,23%.
Ранее Ермошина сообщила, что ЦИК планирует объявить официальные окончательные результаты выборов 14 августа.
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