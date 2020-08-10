ВОЗ просит у мирового сообщества $76 млн на оказание помощи Ливану

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить $76 млн на оказание помощи жителям Ливана, пострадавшим от взрыва в морском порту Бейрута. В настоящее время ВОЗ направляет в эту страну защитные средства от коронавируса на сумму $1,7 млн. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы обратились с призывом о выделении $76 млн и просим о солидарности и поддержке ливанцев", - отметил он. В свою очередь ВОЗ "направляет персональные защитные средства на сумму $1,7 млн в качестве поддержки борьбы с заболеванием COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание)", сообщил гендиректор.

Глава ВОЗ напомнил, что после произошедшего 4 августа в порту Бейрута взрыва ВОЗ немедленно направила в Ливан материалы для хирургических операций и лечения травм. "Мы выделили финансовые средства из чрезвычайного фонда. Наши сотрудники вместе с партнерами из Ливана и других структур ООН на месте оказывают поддержку в оценке последствий взрыва для сектора здравоохранения", - подчеркнул Гебрейесус. Организация тесно взаимодействует с ливанскими органами здравоохранения.

7 августа ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание срочной помощи в сфере здравоохранения населению Ливана в связи с тяжелыми последствиями взрыва в столице.