В пригороде Парижа при пожаре в жилом доме погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в восточном пригороде Парижа - коммуне Венсен. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Пожарно-спасательной бригады французской столицы Гийом Фрес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, возгорание возникло на одном из этажей семиэтажного здания около 01:00 по парижскому времени. Прибывшие на место пожарно-спасательные группы начали эвакуацию жителей дома. Как сообщил Фрес, два человека - мужчина и женщина - погибли еще до приезда спасателей. Всего в операции по тушению огня были задействованы более 150 пожарных. Потушить пожар удалось только спустя четыре часа.

"Было очень сильное возгорание, которое нам напомнило прошлогодний пожар в 16-м округе Парижа, в результате которого погибли десять человек, - отметил Фрес. - Многие жители также оказались в ловушке, их пришлось эвакуировать через окна".

Полиция Парижа начала расследование причин возгорания. Отмечается, что пожаром также было уничтожено расположенное рядом с домом складское помещение.