Французский регулятор начал расследование в отношении TikTok после получения жалобы

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL), отвечающая за обеспечение защиты персональных данных, начала расследование в отношении социальной сети TikTok после получения жалобы. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь CNIL Йоанн Брюне.

"Начато расследование в отношении сайта tiktok.com и приложения TikTok после того, как в мае 2020 года была получена жалоба с запросом на удаление видео", - указал представитель регулятора. При этом он не стал раскрывать информацию о сути жалобы и характере видео, о котором идет речь.

Брюне отметил, что "CNIL продолжает свои расследования и участвует в проходящей на европейском уровне работе". "В этом контексте комиссия, в частности, изучает вопрос об учреждении TikTok в ЕС, поскольку TikTok уже заявил о своем намерении назначить ирландский орган в качестве ведущего и учредить для этой цели представительство в Ирландии", - напомнил он.

Таким образом, как подчеркнул пресс-секретарь регулятора, "расследования могут в конечном счете быть обязанностью только ирландского органа по защите данных, который должен будет рассматривать дела в сотрудничестве с другими европейскими органами". При этом, как отметил Брюне, "чтобы относиться только к компетенции ирландского офиса, а не каждой из национальных структур, TikTok должен будет доказать, что его учреждение в Ирландии соответствует условиям головной организации в рамках Общего регламента по защите данных".

Представитель комиссии отметил, что "на данном этапе внимание CNIL сосредоточено на проблематике информации о людях, практике осуществления прав, мерах, принятых в отношении несовершеннолетних, у которых приложение пользуется большой популярностью".

В начале августа пресс-служба китайской социальной сети TikTok распространила заявление, в котором сообщалось о ее планах создать центр обработки информации в Ирландии. Как ожидается, он станет первым дата-центром TikTok в Европе. "Эта инвестиция в [экономику] Ирландии на сумму около €420 млн создаст сотни рабочих мест и сыграет ключевую роль в дальнейшем усилении защиты пользовательских данных TikTok", - указывалось в заявлении. Предполагается, что центр начнет функционировать в начале 2022 года. Отмечается, что после запуска он будет обрабатывать данные всех пользователей из европейских стран.