Парижский марафон отменен из-за пандемии коронавируса

Парижский марафон в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщили организаторы забега, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Марафон должен был пройти в ноябре, но по согласованию с властями Парижа был отменен из-за эпидемиологической ситуации и невозможности ряда участников прибыть во Францию.

Парижский марафон проводится с 1976 года.

Во Франции зарегистрировано более 239 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 30 тыс. человек скончались.