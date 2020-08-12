Парижский марафон отменен из-за пандемии коронавируса
Парижский марафон в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщили организаторы забега, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Марафон должен был пройти в ноябре, но по согласованию с властями Парижа был отменен из-за эпидемиологической ситуации и невозможности ряда участников прибыть во Францию.
Парижский марафон проводится с 1976 года.
Во Франции зарегистрировано более 239 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 30 тыс. человек скончались.
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