Минздрав ФРГ не исключил появление германской вакцины от коронавируса в ближайшие месяцы

Германская вакцина от коронавируса может появиться уже в ближайшие месяцы, однако пока нельзя сказать, какими свойствами она будет обладать. С таким заявлением выступил в четверг в эфире телеканала ZDF министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я испытываю оптимизм относительно того, что вакцина может быть доступна уже в ближайшие месяцы и точно - в следующем году", - сказал он. В то же время министр отметил, что до сих пор нет данных, как часто нужно будет делать повторную прививку и как долго будет сохраняться иммунитет.

Также Шпан выразил обеспокоенность динамикой новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ. За последние сутки прирост составил 1 445. За все время пандемии в Германии заразились 219,9 тыс. человек. По словам министра, падает и средний возраст инфицированных - на прошлой неделе он составил 34 года.

В ФРГ наиболее эффективные разработки ведут компании Biontech, Curevac и IDT Biologika.