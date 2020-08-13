Словения и США подписали совместную декларацию о безопасности сетей 5G

Европа 13 августа 2020 14:49 (UTC+04:00)
Словения и США подписали совместную декларацию о безопасности сетей 5G

Министр иностранных дел Словении Анже Логар и госсекретарь США Майкл Помпео подписали в четверг совместную декларацию о "безопасности создания сетей связи пятого поколения", сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Госсекретарь США находится в Словении с официальным визитом, он начал свое европейское турне 11 августа с посещения Чехии. Он также побывает в Австрии и Польше. Одной из основных целей визита стало подписание декларации о "безопасности создания сетей пятого поколения", предусматривающей отказ от использования оборудования китайской компании Huawei при внедрении сетей 5G. Ранее такую декларацию уже подписали Чехия и Польша.

Компания Huawei предлагала правительству Словении провести консультации по вопросам безопасности использования связи в диапазоне 5G и подписать договор о неиспользовании технологий корпорации для несанкционированного сбора данных, однако словенские власти оставили данную инициативу без ответа.

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