Правительство Эстонии выделит €100 тыс. пострадавшим от взрыва в Бейруте

Правительство Эстонии выделит €100 тыс. для помощи пострадавшим от взрыва в морском порту Бейрута. Об этом в четверг сообщил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пояснил Рейнсалу, правительство Эстонии по предложению МИД приняло решение направить €50 тыс. Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) на оказание помощи пострадавшим во взрыве в порту Бейрута 4 августа. Еще €50 тыс. правительство выделит Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для поддержки детей, которые также пострадали в результате трагедии.

"Эстония поддерживает жителей Ливана в это трудное и трагическое время", - указал эстонский министр. Он также отметил необходимость "быстрой и решительной реакции международного сообщества".