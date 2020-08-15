Власти Испании решили ужесточить антикоронавирусные ограничения

Власти Испании в пятницу объявили о введении ряда ограничительных мер из-за продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщают европейские СМИ.

В частности, принято решение закрыть ночные клубы и танцполы. Бары и рестораны в рамках новых мер должны прекращать работа до 01:00 ночи.

По всей стране введен запрет на курение в общественных местах, когда нет возможности соблюдать дистанцию минимум в два метра между людьми.

В Испании также введены ограничения на посещение домов престарелых. Разрешено пускать в день только по одному посетителю к одному человеку и исключительно на один час.

За последние две недели в стране врачи выявили почти 50 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки зарегистрировано около 3 тысяч новых заболевших, большая часть из них - в Мадриде.

Испанские СМИ напоминают, что в июне число заболевших за сутки не превышало 400 человек. С июля этот показатель продолжает расти.

Испания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. В стране за время пандемии заболели более 350 тысяч человек, более 28 тысяч заразившихся коронавирусом скончались.