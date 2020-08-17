Компании Европы оказались под ударом из-за санкций США по Сирии

США решили ввести санкции против ряда компаний, которые взаимодействуют с сирийскими властями, и поставили под удар фирмы Европы, а также лица в Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщили источники издания, Вашингтон проводит расследование в отношении «международных компаний, связанных с режимом». Американские власти намерены оборвать финансовые связи между сирийскими властями и другими государствами.

При этом о каких именно компаниях идет речь, не уточняется. По информации издания, в их число могут войти и другие работающие в сфере недвижимости фирмы в Европе, связанные с семьей президента Сирии Башара Асада. Также ограничения могут коснуться «сторонников и деловых партнеров сирийского режима в Ливане и ОАЭ».

В конце июля Вашингтон расширил список лиц, с которыми гражданам США запрещено заключать любые сделки и чья собственность в США должна быть арестована. Санкции грозят и иностранцам, которые взаимодействуют с людьми из этого списка. В частности, под рестрикции попал 18-летний сын президента страны. Под санкции также попал двоюродный брат главы государства Зухаир Тауфик Асад, командующий 1-й танковой дивизией Сирийской арабской армии. Как пояснили в американском Минфине, «Асад и его деловые партнеры — соучастники по разрушению сирийской экономики».