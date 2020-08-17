Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом

Европа 17 августа 2020 11:11 (UTC+04:00)
Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом

Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Согласно документу, в соответствии со ст.106 Конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З "О Совете Министров Республики Беларусь" белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщалось ранее, глава государства Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда президент отметил, что в основном правительство сформировано. Вместе с тем он добавил, что, может быть, будут какие-то нюансы.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Член Армянского национального конгресса раскритиковал интервью Пашиняна BBC
Член Армянского национального конгресса раскритиковал интервью Пашиняна BBC
Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении - минобороны Азербайджана
Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении - минобороны Азербайджана
Итальянский журналист: В Армении царит тоталитарный режим
Итальянский журналист: В Армении царит тоталитарный режим
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджан увеличил экспорт газа по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум Энергетика 11:34
Евро продолжает укрепляться по отношению к манату Финансы 11:26
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти стали национальными финалистами международного конкурса Общество 11:25
В Азербайджане существенно выросла добыча газа Энергетика 11:18
SOCAR о проекте поставки газа в высокогорные регионы Грузии Энергетика 11:12
Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом Европа 11:11
Золото и серебро в Азербайджане подешевели Финансы 11:09
Туркменистан закупит телерадиооборудование у известной японской компании Бизнес 11:06
Путь к цифровизации: новые перспективы для Азербайджана Экономика 11:04
Деятельность Минской группы ОБСЕ должна быть пересмотрена - азербайджанский депутат Политика 10:59
Россия и США приобрели авиакеросин туркменского производства Бизнес 10:54
SOCAR Methanol увеличило производство метанола Энергетика 10:51
Компания Israir приостановила полеты в Грецию Израиль 10:34
На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки (ФОТО) Общество 10:31
Не сумев сфальсифицировать происхождение слова "Арсак", армяне подменили его на "Арцах" - ответ историка Пашиняну Политика 10:16
Азербайджан и Хорватия проявляют большой интерес к запуску чартерных рейсов - посол Экономика 10:09
Лавров и Помпео обсудили по телефону инициативу Путина о саммите по Ирану Политика 10:09
Нефть дорожает на ожиданиях по спросу и перед встречами ОПЕК+ Энергетика 10:04
В Азербайджане зафиксирован рост производства пропилена Энергетика 09:57
ZTE выпустит первый в мире 5G-смартфон с камерой под дисплеем Другие страны 09:56
В связи с ливнем снижен скоростной предел на главных магистралях Баку Общество 09:52
Любовь моя – мелодия: Сегодня Муслиму Магомаеву исполнилось бы 78 лет... Культура 09:52
Названо количество казахстанцев, получивших единовременную выплату в период карантина Казахстан 09:30
ЮНКТАД об условиях привлечения крупных инвестиций в Туркменистан Финансы 09:28
Денежные переводы в Грузию продолжают расти Грузия 09:26
На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошло ДТП, на дороге образовался затор (ФОТО) Общество 09:24
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня Политика 09:24
Страховые резервы азербайджанской СК Qala Həyat увеличились Финансы 09:16
Число жертв оползней на юге Индии достигло 58 Другие страны 09:09
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 августа В мире 08:55
Абэ обследуется на фоне сообщений о проблемах со здоровьем Другие страны 08:45
Болтон считает, что США не следует добиваться возвращения антииранских санкций ООН США 08:25
«Словенские железные дороги» заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном Экономика 08:18
В Болгарии выявили минимальное за последние два месяца число заражений коронавирусом Другие страны 08:05
337 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане Казахстан 07:50
В Грузии в июле сократился прожиточный минимум Грузия 07:40
Импортные сплавы в Иране производятся в целях противодействия санкциям США - вице-президент Экономика 07:30
Почеттино может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити» Спорт 07:13
Трамп снова посоветовал использовать непроверенный препарат против коронавируса США 06:57
Конгресс вернется с каникул, чтобы не дать Трампу запретить голосование по почте США 06:35
В Австралии вновь зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки Другие страны 06:14
Опрос: Трамп значительно сократил отставание от Байдена по популярности среди избирателей США 05:45
FT: японские власти пытались инициировать слияние Nissan и Honda Другие страны 05:23
Компании Европы оказались под ударом из-за санкций США по Сирии Европа 05:05
Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс. США 04:47
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа Израиль 04:26
В Новой Зеландии из-за коронавируса отложили всеобщие выборы Другие страны 03:55
Месси не покинет футбольный клуб "Барселона" Спорт 03:32
Трое полицейских ранены при стрельбе в Техасе США 03:13
Индийский стриминговый сервис создал аналог запрещенного в стране TikTok Другие страны 02:51
Президент "Барселоны" заявил, что Сетьен покинет пост главного тренера Спорт 02:28
Трамп обрушился с критикой на любимый телеканал США 02:11
"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги Европы Спорт 01:45
В Казахстане поэтапно ослабят карантинные меры и запустят международное авиасообщение Казахстан 01:23
Более 10 человек погибли в результате нападения боевиков в столице Сомали (Обновлено) Другие страны 00:59
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Россия 00:41
Ронни О'Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру Спорт 00:25
Меган Маркл может вернуться в кино В мире 00:03
ВОЗ: Более 267 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 16 августа 23:45
Ракета разорвалась в районе "зеленой зоны" Багдада Другие страны 16 августа 23:28
Казахстан отнесли к странам с малым распространением фейков о коронавирусе Казахстан 16 августа 23:15
Израиль включил Грузию в список «зеленых стран» Грузия 16 августа 23:05
Зариф: соседи – это приоритет внешней политики Ирана Политика 16 августа 23:00
В Италии из-за роста заражений коронавирусом закрыли дискотеки Европа 16 августа 22:47
Байден на 9% опережает Трампа по популярности среди избирателей США 16 августа 22:41
Турция и США договорились продолжить консультации по ситуации в Ливии на уровне экспертов Турция 16 августа 22:26
Пять человек погибли в ДТП в Росии Россия 16 августа 22:22
Около 2 тыс. ливанских врачей пострадали при взрыве в порту Бейрута Арабские страны 16 августа 22:00
В Азербайджане построят новые предприятия по производству сушеной хурмы Бизнес 16 августа 22:00
Компания Signify реализует проекты в Азербайджане, сотрудничая с рядом компаний ИКТ 16 августа 22:00
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 997 человек Турция 16 августа 21:41
В МИД Ирана заявили, что США не вправе требовать вернуть санкции ООН против этой страны Политика 16 августа 21:25
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 35 тысяч Узбекистан 16 августа 21:23
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 16 августа 21:19
Первая леди Бразилии вылечилась от COVID-19 Другие страны 16 августа 20:55
Из Казахстана морем в Азербайджан отправлено еще 33 человека Азербайджан 16 августа 20:39
В Азербайджане выросла среднемесячная заработная плата Финансы 16 августа 20:00
Французская компания Alstom расширяет сотрудничество с Азербайджаном Бизнес 16 августа 20:00
Экспорт кондитерских изделий из Ирана составил почти 153 миллиона долларов Экономика 16 августа 19:54
В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным США 16 августа 19:41
В муниципалитете Грузии Местия коронавирус потвердился у 43 человек Грузия 16 августа 19:00
НАТО отрицает информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе Европа 16 августа 18:40
В Шабране потушен пожар Происшествия 16 августа 18:23
Выросла чистая прибыль Азербайджанской страховой компании AZSIGORTA Экономика 16 августа 18:00
IGB может обеспечить импорт газа из стран Ближнего Востока и Африки Энергетика 16 августа 18:00
Тель-Авив призвал Бахрейн и Оман к нормализации отношений Израиль 16 августа 17:47
Столичные рестораны и бары в Казахстане заработают с 17 августа Казахстан 16 августа 17:31
Глава МИД Израиля сообщил, что договорился с коллегой из ОАЭ о канале прямой связи Израиль 16 августа 17:15
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вылечились 178 человек Общество 16 августа 16:49
В Грузии произошло землетрясение Грузия 16 августа 16:34
Naxçıvan Bank удвоил депозиты в инвалюте Финансы 16 августа 16:00
На месторождение "Бахар" Азербайджана реконструирована производственная инфраструктура Энергетика 16 августа 16:00
Южная Корея и США отложили военные учения из-за коронавируса Другие страны 16 августа 15:49
Скончалась мать экс-министра иностранных дел Азербайджана Общество 16 августа 15:34
В Восточной Грузии остановили строительство газопровода из-за археологических памятников Грузия 16 августа 15:22
В Бангкоке более тысячи активистов собрались на антиправительственную акцию Другие страны 16 августа 15:13
В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 147 человек Общество 16 августа 14:55
Мик Шумахер стал третьим во второй гонке этапа "Формулы-2" в Испании Спорт 16 августа 14:46
Торговая марка Knorr переименует соус из-за дискуссий о расизме Бизнес 16 августа 14:29
Скончался внук Нурсултана Назарбаева Айсултан Казахстан 16 августа 14:28
Все новости