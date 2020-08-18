ВОЗ: Новый коронавирус представляет собой один из самых сложных вызовов для медицины
Заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом, представляет собой один из самых тяжелых вызовов для мирового здравоохранения. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Вспышка любой новой болезни представляет новый вызов, однако с точки зрения логистики, COVID-19 стал одним из самых тяжелых вызовов, с которым мы когда-либо сталкивались", - сказал он.
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Внесены изменения в Положения о "Службе ASAN" и министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви призвали лидеров G20 позаботится о глобальном образовании
ADY Container: Контейнерный поезд, перевозящий пропилен из Туркменистана в Турцию по БТК, прибыл в Мерсин
Хогланд: МГ ОБСЕ сейчас следовало бы предоставить наблюдателей на линии соприкосновения войск с целью предотвращения насилия
Эльмар Гасымов обсудил создание специальности "Искусственный интеллект" с ректором Стамбульского технического университета
Посол США в Грузии, глава миссии USAID и председатель ЦИК открыли обновленную серверную инфраструктуру ЦИК