ВОЗ: Новый коронавирус представляет собой один из самых сложных вызовов для медицины

Заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом, представляет собой один из самых тяжелых вызовов для мирового здравоохранения. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вспышка любой новой болезни представляет новый вызов, однако с точки зрения логистики, COVID-19 стал одним из самых тяжелых вызовов, с которым мы когда-либо сталкивались", - сказал он.