Глава ВОЗ призвал все государства присоединиться к партнерской программе по вакцинам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все государства присоединиться к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса, когда она появится. На брифинге в Женеве во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что он направил письмо всем странам, в котором содержится такая просьба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глобальный механизм COVAX исключительно важен для совместного обеспечения [вакцинами] и противодействия рискам. <...> Вот почему сегодня я направил письмо всем странам с просьбой присоединиться к механизму COVAX", - сказал он.