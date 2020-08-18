В ВОЗ заявили, что коллективный иммунитет не поможет победить коронавирус
Коллективный иммунитет не поможет побороть болезнь, вызываемую коронавирусом нового типа. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы еще очень далеки от уровня иммунитета, позволяющего победить COVID-19. Коллективный иммунитет - это не то решение, которое может стать нашим спасением", - отметил Райан, добавив, что сейчас мировому сообществу необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных мер, которые позволили бы ограничить распространение коронавируса.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,8 млн человек, около 775 тыс. умерли.
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