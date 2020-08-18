Более 70 бывших министров и чиновников Испании выступили в поддержку Хуана Карлоса I

Более 70 экс-министров, бывших глав региональных правительств и других высокопоставленных политических деятелей Испании подписали манифест в поддержку Хуана Карлоса I, отрекшегося от испанского престола в 2014 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета La Vanguardia.

В документе напоминается о принципе презумпции невиновности. "Если его (экс-главы государства - прим. ТАСС) действия могут быть достойны неодобрения, это решат суды, - говорится в манифесте. - Но нельзя никогда забывать о работе [почетного] короля Хуана Карлоса I ради демократии и нации".

Под обращением поставили подписи бывший заместитель главы правительства Испании (1982-1991) Альфонсо Герра, а также экс-министр труда (2008-2010) Селестино Корбачо, бывший глава Минюста (2014-2018) Рафаэль Катала Поло и другие.

3 августа стало официально известно о том, что почетный монарх (титул Хуана Карлоса I после отречения от престола) сообщил своему сыну, королю Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами Хуана Карлоса I. Сейчас он находится в ОАЭ.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.