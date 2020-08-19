Годовая инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 1%,

Инфляция в Великобритании в июле в годовом выражении ускорилась до 1% с 0,6% в июне, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали сохранение годовой инфляции на отметке в 0,6%, а в месячном выражении — дефляцию в 0,1%.