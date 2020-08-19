В 12 клубах Английской премьер-лиги выявлено 14 случаев заражения коронавирусом

Четырнадцать случаев заражения коронавирусом зафиксировано в 12 клубах высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает издание The Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рост числа тестов, которые дали положительный результат на коронавирус, зафиксирован после того, как команды начали выходить из отпуска и приступать к предсезонной подготовке. Клубы премьер-лиги опасаются, что число заражений может возрасти, так как игроки разных команд во время отпуска контактировали друг с другом.

Сезон-2019/20 чемпионата Англии завершился 26 июля, старт нового сезона запланирован на 12 сентября.