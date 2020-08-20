На сеть отелей Marriott подали в суд в Лондоне из-за утечки данных клиентов

В Высокий суд Лондона был подан коллективный иск против сети отелей Marriott International в связи с утечкой данных клиентов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет газета Financial Times.

"Журналист Мартин Брайант (Martin Bryant)… подал коллективный иск от имени пострадавших в Англии и Уэльсе, чьи личные данные были раскрыты после бронирований через группу Starwood Hotels, которая сейчас является частью Marriott International", — пишет издание.

Оценивается, что утечка коснулась почти 7 миллионов бывших клиентов сети в Англии и Уэльсе, отмечает газета. Данные включают имена гостей, их почтовый и электронный адреса, номера телефонов, а также данные паспорта и кредитных карт, сообщает издание. Брайант добивался коллективного иска, поскольку хотел обратить внимание на необходимость ответственного хранения данных, говорится в статье.

Почти год назад, в июле 2019 года, власти Великобритании оштрафовали сеть отелей Marriott International на 99,2 миллиона фунтов стерлингов за утечку данных клиентов гостиниц Starwood.

В ноябре 2018 года Marriott обнаружила, что в результате хакерской атаки были похищены данные 383 миллионов клиентов, которые бронировали номера в отелях за период четыре года.