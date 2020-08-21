Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Болгарии
Сейсмологи зарегистрировали в пятницу землетрясение магнитудой 3,9 в районе города Стара Загора в Болгарии. Об этом сообщает Сейсмологический институт Болгарской академии наук, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Толчок магнитудой 3,9 зарегистрирован около 13:00 (время совпадает с московским), эпицентр землетрясения находился в 26 км от города Стара Загора и в 75 км от Пловдива", - говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
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