Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Болгарии

Сейсмологи зарегистрировали в пятницу землетрясение магнитудой 3,9 в районе города Стара Загора в Болгарии. Об этом сообщает Сейсмологический институт Болгарской академии наук, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Толчок магнитудой 3,9 зарегистрирован около 13:00 (время совпадает с московским), эпицентр землетрясения находился в 26 км от города Стара Загора и в 75 км от Пловдива", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.