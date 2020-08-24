Полиция Парижа задержала 22 нарушителя порядка после финала Лиги чемпионов
Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник 22 человека на улицах французской столицы после поражения футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов.
Об этом сообщило управление столичной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"К 00:30 силы правопорядка произвели 22 задержания", - говорится в публикации управления в Twitter.
Как отметил на своей странице в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен, полиция задерживала "небольшие агрессивные группы, нарушителей спокойствия в 8-м и 7-м округах [Парижа]".
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