В Греции в порту Ираклион на судне произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на судне Blue Star Horizon, которое стоит в порту города Ираклион на острове Крит. Об этом сообщила греческая радиостанция Sky, Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, на судне, по всей видимости, в машинном отделении произошел взрыв, причина которого на данный момент не известна. Согласно первой информации, ранения получили четыре человека, в том числе один - 30-летний мужчина - серьезные. В порт прибыли две машины скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницу Ираклиона. На борту судна не было пассажиров.
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