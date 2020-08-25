В ВОЗ расценивают повторное заражение коронавирусом как крайне редкое явление

Европа 25 августа 2020 14:53 (UTC+04:00)
В ВОЗ расценивают повторное заражение коронавирусом как крайне редкое явление

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вопрос о повторном заражении коронавирусом нуждается в дополнительном изучении в том, что касается формирования иммунитета. Случаи подобного инфицирования крайне редки, но их нельзя полностью исключить, заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Журналисты попросили ее прокомментировать сообщения, поступившие из Гонконга, о повторном заражении местного жителя коронавирусом. Как отметила Харрис, в ВОЗ и прежде поступали сведения о людях, у которых тестирование показывало то отсутствие коронавируса, то его наличие. "Не было ясно, это проблема с тестированием, или же люди действительно заболевают вторично", - сказала она.

Однако с случае с Гонконгом, подчеркнула Харрис, речь идет о "задокументированном" заболевании. Такого рода инфицирование, по ее словам, является крайне редким событием - "один случай на более чем 23 млн". "Мы, вероятно, увидим и другие задокументированные случаи. Но, как представляется, речь не идет об обычном событии".

"Важно понять, что это означает с точки зрения иммунитета", - продолжила официальный представитель. Она напомнила, что в настоящее время ведутся обширные исследования на этот счет: об антителах в организме переболевших людей и о длительности иммунной защиты после заболевания.

Согласно поступившей ранее из Гонконга информации, медикам местного университета удалось доказать факт повторного заражения коронавирусом мужчины, переболевшего вызываемым им заболеванием четыре месяца назад. Это первый зарегистрированный случай в мире, сообщила в понедельник радиостанция RTHK. Речь идет о 33-летнем гонконгском программисте, который был выписан из больницы в апреле. В его организме вновь выявили наличие инфекции, когда он вернулся в текущем месяце после поездки в Испанию. При этом уровень вирусной нагрузки оказался довольно высоким, что совсем не характерно. Медики в итоге выяснили, что данный случай не имеет отношения к ситуациям, когда в организме выздоровевших пациентов выявлялись слабые остатки вируса, дававшие положительный результат при повторных тестах. Микробиологи из Гонконгского университета пояснили, что проведенное ими генетическое сравнение отчетливо показало, что речь идет о разных штаммах коронавируса. Это говорит о том, что мужчина заново подвергся инфицированию во время недавней поездки в Испанию, где вирус мог мутировать. При этом он не обладал необходимым иммунитетом.

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