Компания Novavax произведет 1 млрд доз вакцины от коронавируса в Чехии

Европа 26 августа 2020 14:34 (UTC+04:00)
Компания Novavax произведет 1 млрд доз вакцины от коронавируса в Чехии

Американская фармацевтическая компания Novavax, специализирующаяся на производстве препаратов-антивиротиков, планирует выпустить 1 млрд доз разрабатываемой вакцины от коронавируса в Чехии. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компания Novavax в общей сложности намерена произвести два млрд доз [разрабатываемой] вакцины против коронавируса, один млрд из которых планируется выпустить в Чехии, - отметил он. - Участвовать в [клинических] испытаниях смогут примерно 300 наших сограждан. Они будут отобраны из числа добровольцев".

Один млрд доз американской вакцины, по словам Бабиша, будет произведен на фармацевтическом предприятии Praha Vaccines, расположенном в районе города Костелец-над-Черними-Леси в нескольких километрах восточнее Праги. Клиническая фаза испытаний препарата должна начаться в октябре.

После успешного завершения клинических испытаний чешские власти намерены, по словам премьера, заключить с американской компанией контракт на поставку вакцины для нужд национального здравоохранения. В разработке препарата задействованы мощности Novavax в Чехии, США и Швеции.

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