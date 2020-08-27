Норвегия вводит обязательный десятидневный карантин еще для двух стран

Норвегия вводит необходимость соблюдения десятидневного карантина для лиц, прибывающих на ее территорию из двух стран Европы, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса в них. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Норвегии.

Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о Германии, Лихтенштейне и таких районах Швеции, как Кальмар и Вестерботтен. "С 29 августа все, кто прибывает в Норвегию из этих стран и регионов, должны будут находиться на карантине в течение 10 дней", - отмечается в заявлении.

На основании выводов норвежского института здравоохранения, данные государства и регионы переводятся из "желтой" зоны в "красную". При этом МИД Норвегии "рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эти страны и регионы без острой необходимости".

Кроме того, власти королевства не советуют жителям посещать Австрию, Андорру, Бельгию, Францию, Грецию, Польшу, Португалию, Румынию, Испанию, Швейцарию, Великобританию и другие государства по аналогичным причинам. Ранее власти Норвегии приняли решение о необходимости нахождения на десятидневном карантине для въезжающих в нее из Великобритании, Греции, Ирландии и Австрии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах. Такие же ограничения касаются и приезжающих из столицы Дании.

В настоящее время общее число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии составило 10 454. За время пандемии в стране от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли 264 человека, 95% инфицированных выздоровели. Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, также был введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны.

С 15 июня Норвегия открыла границы для стран Северной Европы, кроме Швеции, а с 15 июля сняла ограничения для еще порядка 20 стран. Однако 12 августа власти вновь выступили с рекомендацией избегать поездок за границу в любые страны без острой необходимости.