Глава Еврокомиссии приняла отставку еврокомиссара Хогана, нарушившего карантин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приняла отставку еврокомиссара по торговле ирландца Фила Хогана, нарушившего карантин во время частной поездки в Ирландию, что вызвало большой скандал в этой стране. Как она сообщила в четверг журналистам в Брюсселе, временно функции еврокомиссара по торговле возложены на замглавы Еврокомиссии, представителя Латвии Валдиса Домбровскиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я получила уведомление еврокомиссара по торговле о его решении уйти в отставку. Я хочу тепло поблагодарить его за работу в нынешнем и прошлом составах Еврокомиссии, - заявила фон дер Ляйен. - Мы переживаем тяжелую пандемию, в условиях которой я ожидаю от всех твердого соблюдения карантинных ограничений".

"Теперь правительство Ирландии должно назначить нового кандидата [на пост еврокомиссара]. Я прошу ирландское правительство предложить две кандидатуры - мужчину и женщину. Временно исполнять обязанности еврокомиссара по торговле будет заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис", - заключила она.